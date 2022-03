Bálticos podem ser próximos alvos da Rússia, alerta Zelensky

KIEV, 3 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nesta quinta-feira (3) que os Países Bálticos podem ser os próximos alvos da Rússia.

“Se não estivermos mais aqui, que Deus nos livre, Letônia, Lituânia e Estônia serão os próximos. Acreditem”, disse o mandatário durante um apelo para o Ocidente aumentar a ajuda militar a Kiev.

“Se vocês não podem fechar nossos céus, então me deem aviões”, acrescentou – Zelensky pede para as potências ocidentais protegerem o espaço aéreo ucraniano, ideia que enfrenta resistência na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Assim como a Ucrânia, os Países Bálticos também são ex-repúblicas soviéticas e fazem fronteira com a Rússia, porém com a diferença de que são membros da Otan e da União Europeia.

Dessa forma, um eventual ataque russo contra Estônia, Letônia e Lituânia poderia desencadear um conflito de proporções mundiais.

Por outro lado, Zelensky também admitiu que quer conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, porque esse é o único modo de “parar a guerra”. (ANSA).

