Balsa que saiu da Espanha é desviada para França por intoxicação alimentar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2023 - 13:24 Compartilhe

Uma embarcação da empresa Brittany Ferries, que navegava de Santander (norte da Espanha) para Plymouth (sul da Inglaterra), foi desviada para Brest (oeste da França), devido a uma intoxicação alimentar entre os tripulantes, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (8).

“Das 39 pessoas atendidas, cinco precisaram ser levadas para os serviços hospitalares. O restante dos doentes continua a bordo sob vigilância da equipe médica do ‘Pont-Aven'”, afirmou a região administrativa do departamento francês de Finisterre, em um comunicado.

Na rede social X, antigo Twitter, a Brittany Ferries informou mais cedo que a balsa deve chegar a Plymouth ainda hoje, “por volta das 22h” (18h no horário de Brasília).

“Os serviços do Estado foram alertados para uma situação de saúde no navio ‘Pont-Aven'”, que foi “desviado para o porto de Brest”, anunciou a prefeitura do departamento francês de Finisterra em comunicado.

Trinta e quatro tripulantes apresentaram sintomas de “intoxicação alimentar” desde a noite de segunda-feira, acrescentou esta fonte, que destacou que esta situação não afeta nenhum passageiro.

O Pont-Aven pode transportar até 2.400 passageiros e 650 veículos, segundo o site da Brittany Ferries, empresa francesa que conecta por mar a costa atlântica da Espanha, França, Reino Unido e Irlanda.

mas-tjc/mb/aa/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias