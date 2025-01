Balsa atinge casa flutuante de deixa quatro desaparecidos no AM

Uma balsa atingiu uma casa flutuante na manhã de sexta-feira, 17, durante a travessia no rio Madeira, em Manicoré (AM), cerca de 350 km da capital Manaus. A informação foi confirmada apenas neste sábado, 18, pela Marinha.

De acordo com as autoridades, quatro pessoas que moram na residência estão desaparecidas. A suspeita é que se trata de uma mãe e três filhos.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha atuam na região para tentar localizar as vítimas. Mergulhadores e helicópteros foram acionados para agilizar as buscas.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. A Capitania Fluvial de Porto Velho (RO) também abriu um procedimento administrativo para apurar o caso.

As autoridades devem manter as buscas na noite deste sábado. No domingo, 19, os trabalhos devem ser intensificados com ajuda de militares das regiões próximas.