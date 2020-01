Balotelli sofre acidente de carro após Réveillon

ROMA, 02 JAN (ANSA) – O atacante Mario Balotelli, do Brescia, começou o ano de 2020 não muito bem. O atleta sofreu um acidente de trânsito nesta quarta-feira (1), enquanto voltava para sua residência após as comemorações do Réveillon.

De acordo com a imprensa italiana, o jogador de 29 anos estava em uma casa noturna em Brescia, na Itália, e o carro em que estava bateu em uma padaria por volta das 6h (horário local).

Nem Balotelli e nem o motorista, um amigo do atleta, sofreram lesões na colisão.

Após a batida, Balotelli deixou o veículo no local do acidente e retornou para sua casa a pé, que se localizava a alguns metros da padaria onde tudo aconteceu.

Balotelli está desde agosto no Brescia, clube da cidade onde passou sua infância. A equipe lombarda está na 18ª colocação, com 14 pontos, e voltará aos gramados no dia 5 de janeiro, contra a Lazio, no estádio Mario Rigamonti. Em sua passagem pelo Brescia, Balotelli soma 12 partidas disputadas e quatro gols marcados. O centroavante divide a artilharia da equipe na Serie A com Alfredo Donnarumma.(ANSA)