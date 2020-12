Balotelli passa por exames médicos e se aproxima do Monza

SÃO PAULO, 7 DEZ (ANSA) – O atacante Mario Balotelli passou por exames médicos nesta segunda-feira (7) e está muito próximo de fechar contrato com o Monza, que disputa a Série B do Campeonato Italiano.

Após os exames, Balotelli só precisa assinar seu contrato com a equipe lombarda para ser anunciado oficialmente.

Em Monza, Balotelli vai reencontrar alguns conhecidos dos tempos do Milan, como o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que é dono do clube, o dirigente Adriano Galliani e o meio-campista Kevin Prince Boateng.

Balotelli teve seu contrato rescindido pelo Brescia em junho por “justa causa”. Sem clube, o centroavante estava treinando com o modesdo Franciacorta, time da quarta divisão do Campeonato Italiano.

No ano passado, Balotelli esteve em negociações avançadas com o Flamengo, mas o acordo com o clube não foi fechado.

Recentemente, o italiano gravou um vídeo parabenizando Luiz Roberto Leven Siano pela vitória do dirigente nas eleições presidênciais do Vasco, que ainda não foram definidas.

Com 14 pontos conquistados, o Monza é o nono colocado da Série B e está nove pontos atrás da líder Salernitana. O time biancorosso tem o brasileiro Carlos Augusto em seu elenco.

(ANSA).

