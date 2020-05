Balotelli “não está com a cabeça” no Brescia, afirma presidente do clube

O atacante italiano Mario Balotelli “não está com a cabeça” no Brescia, garantiu o presidente da entidade nesta quinta-feira, que disse estar “decepcionado” com essa aposta perdida.

“Mario é um rapaz incomum e está claro que ele não está com a cabeça aqui conosco. Nada muito diferente do que sempre foi”, disse Massimo Cellino à Tele Lombardia.

“Eu o amo e esperava que o fato de ele estar em casa e o desejo de retornar à seleção o fizesse bem. Estamos todos decepcionados”, acrescentou.

Balotelli se transferiu para o Brescia nesta temporada, clube da cidade onde cresceu ao lado de seus pais adotivos e que foi promovido recentemente à Serie A.

Mas em um clube que enfrenta dificuldades (20º e último do campeonato), ele não teve boas atuações, com cinco gols em 19 jogos.

Sua temporada também foi marcada por alguns mal-entendidos com seus treinadores e, de acordo com a mídia esportiva italiana, ele não tem sido muito assíduo nos treinos desde o reinício no dia 4 de maio.

“Seria um erro assumir toda a responsabilidade sobre Mario. Mas há decepção, provavelmente também nele”, acrescentou Cellino.

