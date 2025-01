Balotelli é deixado de lado por Vieira e pode sair do Genoa

GENOVA, 27 JAN (ANSA) – Contratado em outubro pelo Genoa, o atacante Mario Balotelli não foi convocado para a partida contra o Monza e está próximo de encerrar sua breve aventura pelo eneacampeão italiano.

O jogador de 34 anos retornou ao seu país natal para reforçar o rossoblù, que era treinado pelo ex-atacante Alberto Gilardino.

No entanto, a situação de Balotelli em Gênova entrou em declínio com a chegada de Patrick Vieira para substituir o campeão mundial de 2006.

Super Mario, que teve alguns desentendimentos com o ex-meio-campista francês durante sua passagem pelo Nice, atuou apenas 34 minutos em 10 jogos com o ex-atleta da Juventus no banco de reservas. Além disso, os problemas físicos estão atrapalhando a sequência do centroavante.

Vieira, que optou em deixar Balotelli de fora do elenco pelo segundo jogo consecutivo, evitou falar sobre o assunto, mas Marco Ottolini, diretor do Genoa, confirmou à emissora Sky Sport que a passagem do atleta pela Ligúria pode estar com os dias contados.

“Mario caiu na hierarquia e está ansioso para ter mais tempo de jogo. Nos últimos dias da janela de transferências, tentaremos encontrar uma solução que sirva a todos. Estamos tentando achar um lugar onde ele possa jogar”, afirmou o dirigente.

Em 56 minutos em campo como jogador do Genoa, Balotelli não marcou gols e também não deu assistências, tendo recebido apenas dois cartões amarelos. (ANSA).