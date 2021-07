Balotelli assina com time turco

O atacante italiano Mario Balotelli foi contratado pelo Adana Demirspor, um pequeno clube turco que recentemente subiu para a primeira divisão e onde vai atuar ao lado do marroquino Younès Belhanda, com quem jogou no Nice (França).

“O astro mundial Mario Balotelli assinou um contrato de três temporadas”, anunciou no Twitter o Adana Demirspor, classificando a transferência de “histórica”.

‘Super Mario’, de 30 anos, estava livre após uma passagem decepcionante de alguns meses pelo Monza, que disputou a 2ª divisão italiana.

Considerado há alguns anos como um dos grandes atacantes europeus, este o italiano atuou por grandes clubes de seu país (Inter de Milão e Milan) e da Inglaterra (Manchester City, Liverpool), antes de ver sua carreira entrar em declínio.

Na França tentou voltar à tona no Olympique de Marselha e Nice, antes de retornar à Itália, onde jogou pelo Brescia e Monza, sem grande sucesso.

A contratação de Balotellitambém representa um grande golpe de imagem e publicidade para o Adana Demirspor, um clube que acaba de subir para a primeira divisão da Turquia pela primeira vez desde 1995.

Na semana passada, este clube, sediado em Adana (árida cidade do sul da Turquia), havia anunciado a contratação de Belhanda, que já atuou pela seleção do Marrocos.

