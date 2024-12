Balneário Camboriú tem maior proporção de pessoas vivendo em imóveis alugados, aponta IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2024 - 13:52 Para compartilhar:

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é o município com mais de 100 mil habitantes com a maior porcentagem de pessoas vivendo em imóveis alugados (45,2%). O número faz parte do levantamento Características dos Domicílios, do Censo 2022, divulgado na manhã desta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os novos dados, a grande maioria da população brasileira vive em casa própria (72,7%), mas o IBGE vem registrando uma queda contínua nesse porcentual nas últimas duas décadas, em todo o País.

Em compensação, o número de pessoas pagando aluguel, que vinha caindo entre 1980 e 2000, voltou a subir há duas décadas, passando de 12,3% para os atuais 20,9%.

O número de pessoas vivendo em imóveis alugados não é necessariamente um indicador de vulnerabilidade social, segundo o IBGE. Tanto é assim, que a participação dos municípios com os maiores porcentuais de imóveis alugados está, justamente, nas unidades da federação mais ricas, como Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

Segundo o Censo 2022, a população de Balneário Camboriú é de 139.155 pessoas – o que representa um aumento de 28,74% em relação ao Censo de 2010. A população da cidade, no entanto, é flutuante, podendo chegar a mais de 500 mil pessoas durante o verão.

Outro dado curioso sobre o município também levantado pelo IBGE: trata-se da segunda cidade do País com a maior proporção de pessoas morando em apartamentos, 57,22% da população. Em apenas três municípios do Brasil as casas não são o tipo de moradia predominante. Além de Balneário Camboriú, temos Santos (63,45%) e São Caetano do Sul (50,77%).

E é justamente pelo grande número de prédios imponentes que a cidade de Santa Catarina é conhecida como a Dubai brasileira. O município também é conhecido como a Flórida brasileira por receber muitos aposentados.