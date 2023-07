Ballet Bolshoi promove audição especial durante 40º Festival de Dança de Joinville

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 10:05 Compartilhe

Entre os dias 17 a 29 de julho a cidade de Joinville recebe centenas de pessoas que irão participar e assistir aos espetáculos do 40º Festival de Dança.

Para oportunizar uma aproximação de futuros bailarinos, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza a sua tradicional audição para ingresso de novos alunos e uma pré-seleção para ingresso no 1º ano de dança clássica.

Audição para ser aluno do Bolshoi Brasil

A audição para novos alunos será no dia 22 de julho, na sede da instituição, a partir das 8h30. Os testes são para candidatos com conhecimento em dança nascidos de 2006 a 2011 sexo masculino e 2006 a 2012 do sexo feminino. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho no site www.escolabolshoi.com.br com taxa de R$ 30,00 (trinta reais). O edital completo está disponível no portal.

A audição é dividida em duas etapas, todas eliminatórias. A primeira é uma aula de balé clássico, com exercícios de barra e centro, onde é avaliado o nível técnico do candidato, equilíbrio, musicalidade, giros, saltos e elasticidade, além do uso das sapatilhas de pontas para as meninas.

Na segunda etapa é feito uma avaliação fisioterápica. São analisadas musculaturas, articulações e desvios posturais. Além de habilidades específicas para o balé clássico, como abertura de quadril (rotação externa) e flexibilidade.

O resultado será divulgado no dia 23 de julho no site da Escola.

Pré-seleção para novos alunos

No dia 25 de julho acontece a pré-seleção para novos alunos. O é teste destinado a meninas nascidas em 2013 e 2014 e meninos nascidos de 2012 a 2014, para ingresso no 1٥ Ano de Dança Clássica. Não é necessário ter conhecimento em dança. Nesta etapa, da pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

As inscrições para a pré-seleção são até 22 de julho e também podem ser feitas no site www.escolabolshoi.com.br com taxa de R$ 30,00 (trinta reais). O edital completo está disponível no portal.

O resultado será divulgado no dia 27 de julho no site da Escola Bolshoi.

Os candidatos com maior potencial, nesta faixa etária (nascidos 2012 a 2014) são indicados para participar da Seleção Nacional, que acontece nos dias 6 e 7 de outubro de 2023, na sede da Escola Bolshoi, em Joinville (SC).

Oportunidade

Além do ensino, que será 100% gratuito, os alunos aprovados recebem alimentação na escola, transporte, uniformes e figurinos. Em sua trajetória na escola contam com o apoio de assistentes sociais, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.

Tradição e empregabilidade

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil conta com bailarinos formados em Joinville atuando profissionalmente nos cinco continentes. Entre os formados, 70% estão atuando profissionalmente em áreas ligadas ao ballet.

Além da formação na área da dança, os alunos recebem ainda orientações de carreira e currículo para atuação profissional. Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias