Baleia Rossi: Hoje é dia histórico porque enfim vamos unir forças

O autor da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária da Câmara, a PEC 45, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), disse que hoje é um dia histórico para o País.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso o projeto de lei com a primeira etapa da reforma tributária proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A entrega foi feita em cerimônia com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e líderes de bancadas do Legislativo também acompanharam a entrega.

“Vamos criar um novo ambiente de negócios”, disse Rossi. Ele ressaltou que o parlamento deverá ajustar um texto que reúna todas as propostas e elogiou a ação do governo de apresentar o projeto.

