Baleia morre encalhada na Bahia e moradores fazem churrasco

Não é só história de pescador. A carne de uma baleia de 39 toneladas, que morreu na sexta-feira ao encalhar na Praia de Coutos, no subúrbio de Salvador, virou churrasco para a população local. Nem o alerta dos riscos de contaminação feito pela Vigilância Sanitária tirou o apetite dos moradores.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o churrasco de baleia. “Olha aqui, que viagem. Carne de baleia! Tá ligado? Não passa nada”, diz um homem, que aparece consumindo a carne.

A carcaça atraiu curiosos à praia de Coutos. Mas pescadores que trabalham na região contaram que muitas

pessoas estiveram na praia para pegar a carne do animal e levar para casa. Em entrevista para a TV Bahia,

um dos moradores do bairro falou sobre o gosto da carne, que virou especiaria por lá. “Parece carne de vaca”, disse.

Em entrevista ao jornal Correio, o auxiliar de pedreiro Jorge Silva, 28 anos, também disse ter se alimentado com a carne de baleia. Com um facão, revelou ter retirado pedaços da carne enquanto ainda estava fresca, nas primeiras horas após o anúncio da morte do animal, na sexta-feira. O objetivo, segundo ele, era garantir

seu estoque de carne no freezer. “Eu tirei bastante carne e guardei na geladeira. Devo ter o suficiente para passar uns dois meses sem ir ao açougue. Eu quis aproveitar a oportunidade. Usei meu facão e tirei o quanto pude. Já comi um pouco desde o dia que tirei. Gostei do sabor. Tem gosto de carne de boi e, ao mesmo tempo, de peixe”