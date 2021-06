Baleia ‘engole’ pescador nos EUA e depois o cospe vivo

Uma história à la “Pinóquio”, que poderia ser considerada ingênua, se não fosse plausível para os especialistas em baleias: uma baleia jubarte “engoliu” um pescador de lagostas de Massachusetts, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (11), e o cuspiu de volta são e salvo, a ponto de poder narrar sua aventura.

“Olá a todos, quero esclarecer o que aconteceu comigo hoje”, escreveu o pescador Michael Packard, de Provincetown, cerca de 200 km a leste de Boston, depois que sua história foi publicada pelo jornal local, o “Cape Cod Times”.

“Eu estava mergulhando para pegar lagostas quando uma baleia jubarte tentou me comer. Fiquei dentro de sua boca fechada por 30 a 40 segundos, antes de que ela emergisse e me cuspisse. Estou com hematomas por toda parte, mas nenhum osso quebrado. Agradeço aos salva-vidas em Provincetown por seu cuidado e assistência.”

Há pelo menos uma testemunha confiável: Josiah Mayo acompanhava Packard na pescaria e contou ao Cod Times que viu o parceiro sendo ejetado pela baleia no Atlântico e chamou os salva-vidas. Mayo é filho de um dos pesquisadores e especialistas em baleias do Centro de Estudos Costeiros de Provincetown, disse à AFP Jooke Robbins, diretora de estudos de baleias jubarte da instituição.

“Eu conheço as pessoas envolvidas, então tenho todos os motivos para acreditar no que dizem”, afirmou Jooke. Nunca tinha ouvido falar em um “acidente” semelhante, mas “é possível que (o pescador) estivesse no lugar errado, na hora errada”, estimou.

Quando essas baleias procuram comida, “lançam-se com a boca aberta, engolem peixes e água muito rapidamente e depois rejeitam a água por suas barbatanas”, que funcionam “como um filtro”, explicou. “Sua boca é bastante grande”, mas “sua garganta é bastante estreita, não há nenhuma chance de ela engolir algo tão grande” quanto um homem, acrescentou.

A baleia jubarte, que, segundo Josiah Mayo, ainda era jovem, “não conseguiu detectar de forma rápida o suficiente que havia um intruso” em sua boca, disse o especialista. Depois de “engolir” o homem, é possível que ela tenha “ficado bastante surpresa e tenha aberto a boca para soltá-lo”.

Embora os detalhes sejam desconhecidos, ele aponta uma conclusão oportuna: a região de Provincetown e Cap Cod começa a observar um retorno de turistas após 15 meses de pandemia, e “é importante que as pessoas saibam” da presença desses poderosos mamíferos marinhos, cujos adultos, dependendo da idade, medem entre 9 e 15 metros. “Se você vir uma baleia, fique longe. É extremamente importante dar espaço para elas”, advertiu.

