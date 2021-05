Baleia é encontrada morta com material de rede de pesca preso ao corpo em Florianópolis (SC)

Baleia-jubarte é encontrada morta no mar próximo à praia da Galheta, no Leste da Ilha, em Florianópolis nesta quarta-feira (26) com materiais de rede de pesca presos ao corpo. As informações são do G1.

Agora é necessário esperar que a baleia encalhe nos próximos dias e, assim, o corpo será recolhido pela equipe R3 Animal, integrante do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos. Somente na última semana, duas baleias-jubarte foram avistadas com redes presas ao corpo na região. Ainda não se sabe se um desses mamíferos é o animal que foi encontrado sem vida.

Os pesquisadores continuaram monitorando a situação no domingo e avisaram 13 baleias-jubarte em cinco grupos no mar em Florianópolis. Essas não possuíam redes presas ao corpo.

