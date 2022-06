Bale se despede após “realizar sonho” no Real Madrid

O atacante galês Gareth Bale se despediu nesta quarta-feira do Real Madrid com uma carta publicada em suas redes sociais, na qual afirma que ter vestido a camisa merengue foi um “sonho”.

Bale, de 32 anos, chegou a Madri em 2013 comprado do Tottenham por 100 milhões de euros, a transferência mais cara da história do futebol na época.





“Cheguei há nove anos como um jovem que queria realizar o sonho de jogar no Real Madrid”, conta o atacante em sua carta.

“Agora posso olhar para trás, refletir e dizer com honestidade que este sonho se tornou realidade”, acrescentou.

Bale deixa o Real Madrid depois de conquistar 18 títulos, entre eles cinco Ligas dos Campeões da Europa.

Nesta temporada, o galês participou de apenas sete jogos, nos quais marcou um gol.

Apesar do cabo-de-guerra com os torcedores madridistas nos últimos tempos, Bale foi aplaudido na festa do título da Champions no último domingo, no Santiago Bernabéu.

“Ser parte da história deste clube e conseguir tudo o que conseguimos juntos no Real Madrid foi uma experiência incrível que jamais esquecerei”.

