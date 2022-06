Bale relembra dificuldades e celebra vaga dos galeses na Copa: ‘Significa tudo’

Bale jogou apenas sete partidas pelo Real Madrid na temporada 2021/2022 e marcou um gol. Tais números não têm a menor relevância para os galeses, que voltarão a ver a seleção nacional em uma Copa após 64 anos, sonho realizado com grande contribuição do atacante. Após a vitória sobre a Ucrânia, no playoff final das Eliminatórias, ele estava em êxtase, celebrando o desfecho histórico após ser atrapalhado por problemas físicos.

“Foi difícil. Eu não joguei muito futebol nas últimas três ou quatro semanas por causa do meu problema nas costas, mas o mais importante é que eu consegui superar isso. Eu dei o melhor de mim”, afirmou o jogador de 32 anos, que se despediu do Real na última quarta-feira e ainda não acertou com um novo clube.





“É o maior resultado da história do futebol galês. Eu estou encantando de que estamos mesmo indo para uma Copa do Mundo. Isso significa tudo, é disso que os sonhos são feitos. Estou sem palavras. Estou tão feliz que fizemos isso para os nossos torcedores incríveis”, completou.

A participação na Copa do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro, será apenas a segunda do País de Gales em um mundial de futebol masculino. A primeira, e até então única, foi em 1958, quando chegou às quartas de final e foi eliminado pela lendária seleção brasileira campeã daquela edição. Pelé, aos 17 anos, marcou o gol da vitória, o seu primeiro em uma Copa do Mundo.

A classificação histórica dos galeses neste domingo teve Gareth Bale como um dos protagonistas. Antes da vitória sobre a Ucrânia, o País de Gales disputou a primeira fase da repescagem contra a Áustria e conseguiu avançar ao jogo decisivo com uma vitória por 2 a 1, graças a dois gols marcados pelo atacante.

Principal estrela da seleção, Bale superou outros grandes jogadores do futebol galês, que não tiveram sucesso em conseguir uma vaga em Copa do Mundo. A lista tem nomes como Ryan Giggs, lenda do Manchester United como jogador e treinador da própria seleção galesa entre 2018 e 2020, e Ian Rush, ídolo do Liverpool.