Bale continuará na seleção de Gales para tentar ir à Copa do Catar

O atacante Gareth Bale acabou com as especulações sobre seu futuro na seleção do País de Gales ao afirmar neste domingo que pretende seguir na equipe com o objetivo de levá-la à Copa do Mundo de 2022

“Quero continuar jogando”, afirmou Bale em entrevista à emissora de televisão galesa S4C, um dia após a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa e pouco depois de não ter respondido em outro contato com a imprensa sobre seu futuro com a seleção de seu país.

“As pessoas sempre fazem perguntas estúpidas, mas é claro que gosto de jogar pelo País de Gales. Vou jogar pelo time de Gales até o dia de minha aposentadoria”, destacou o jogador de 31 anos, cujo passe pertence ao Real Madrid.

No mês passado, no final do empréstimo de uma temporada ao Tottenham, o jogador declarou que já tinha seu futuro definido, mas que não o revelaria seus planos porque isso causaria “caos”.

O País de Gales foi elimiando da Eurocopa 2020 ao ser derrotado pela Dinamarca por 4 a 0, em Amsterdã (Holanda), no sábado.

Em setembro a seleção galesa volta a campo pelas Eliminatórias Europeias para o Mundial do Catar, contra a Bielorrússia e a Estônia.

País de Gales luta com a República Tcheca pelo segundo lugar do grupo, liderado pela Bélgica, o que garantiria uma vaga na fase de mata-mata pela classifiação na próxima Copa do Mundo, que será disputada em novembro de 2022.

“Acabamos de iniciar a campanha pela Copa do Mundo e teremos que aproveitar essa experiência”, acrescentou Bale.

“Precisamos manter essa confiança alta, continuar jogando futebol e acho que podemos nos classificar para a próxima Copa do Mundo”, concluiu.

