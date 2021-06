Bale abandona entrevista após pergunta sobre aposentadoria da seleção galesa

O atacante Gareth Bale se irritou e deixou a entrevista pós-jogo, ainda no gramado, após a eliminação da seleção galesa da Eurocopa. A razão não foi uma pergunta sobre a derrota para a Dinamarca, e sim uma sobre se ele se aposentaria do time nacional.

Antes de a Eurocopa começar, uma notícia do jornal madrilenho Marca dava conta de que Bale pensava em se aposentar do futebol neste verão, após a Eurocopa. O jogador tem 31 anos e contrato com o Real Madrid até junho de 2022, e, a julgar pela reação após a pergunta sobre deixar a seleção, não pensa em deixar o time nacional galês, muito menos o futebol.

Na última temporada, Bale esteve emprestado ao Tottenham, onde ficou como reserva na maior parte do tempo. Em 2016, a contratação do galês pelo Real Madrid foi a mais cara da história até então; ele correspondeu em campo participando da conquista de diversos títulos, mas passou a passar muito tempo lesionado e não ser presente nas sessões de recuperação, nos treinos e até nos jogos, por vezes, o que desagradou os torcedores do Real.

Em 2019, Bale causou polêmica ao posar com uma bandeira que dizia ‘Gales. Golfe. Madrid. Nessa ordem’, indicando quais eram suas prioridades. Há relatos de que ele alegou estar lesionado para não atuar pelo time espanhol, mas foi visto jogando golfe ao mesmo tempo em que o jogo acontecia. Por conta dessas situações, o Real Madrid tenta se desfazer de Bale, mas após passagem ruim pelo Tottenham, o clube não consegue encontrar compradores.

