“Baldur’s Gate 3” vence prêmio de jogo do ano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/12/2023 - 6:07 Para compartilhar:

“Baldur’s Gate 3”, baseado no mundo da obra “Dungeons and Dragons”, foi escolhido o jogo do ano, na cerimônia Game Awards, que aconteceu em Los Angeles na quinta-feira (7).

O jogo é o título mais recente de uma série criada pelo Larian Studios.

“A equipe da Larian dedicou seus corações e almas durante seis anos neste jogo, às vezes em circunstâncias muito difíceis”, disse o fundador e diretor do estúdio, Swen Vincke, ao receber o prêmio.

“Este foi o nosso jogo durante a covid. Ao longo do caminho perdemos algumas pessoas”, acrescentou Vincke,.

A cerimônia contou com a presença de celebridades como os atores Matthew McConaughey e Timothee Chalamet. O evento exibiu uma série de trailers de novos títulos que em desenvolvimento.

Hideo Kojima, ícone japonês dos jogos eletrônicos, apresentou “OD”, que está desenvolvendo em colaboração com o ator e cineasta Jordan Peele (“Corra!”, “Nós”).

“É um jogo, não me interpretem de maneira errada, mas, ao mesmo tempo, é um um filme, uma nova forma de mídia”, disse Kojima sobre “OD”, um jogo imersivo que pretende testar o limite do medo.

gc/leg/acc/meb/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias