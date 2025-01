Balde afirma que insultos racistas não devem manchar o futebol espanhol

O lateral Alejandro Balde, do Barcelona, afirmou nesta terça-feira que os insultos racistas que recebeu no empate em 1 a 1 com o Getafe no dia 18 de janeiro, pelo Campeonato Espanhol, não devem manchar a imagem do futebol espanhol.

“Foi uma situação complicada, recebi vários insultos no dia contra o Getafe, não sabia o que dizer”, lembrou o jogador em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Atalanta pela última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Apesar disso, Balde afirmou que “não se pode generalizar o futebol espanhol” porque “três ou quatro pessoas te insultaram”.

“Quando você recebe insultos, deve apontar quem são e deixar que a lei atue. No final, sou um garoto e esses insultos não me afetam pessoalmente. Digo isso porque já aconteceu em várias ocasiões e uma hora precisa ser dito”, acrescentou o jogador de 21 anos.

Balde declarou que não se incomoda de ser chamado de “negro” e que tem “orgulho de ser”, mas admitiu que ficou surpreso com o episódio no estádio Coliseum porque “o capitão do Getafe é negro”.

O lateral espanhol denunciou publicamente os insultos após a partida, dizendo em uma publicação no Instagram que era necessário “continuar lutando para que estes atos desapareçam” e que era “uma vergonha que este tipo de coisa continue acontecendo”, em 2025.

Balde recebeu apoio imediato do Barcelona, do técnico Hansi Flick e de seus companheiros de equipe.

Em novembro, três torcedores do Real Madrid foram detidos após proferirem insultos racistas contra Balde e o atacante Lamine Yamal durante o Clássico no Santiago Bernabéu (vitória do Barcelona por 4 a 0).

Apesar dos esforços das autoridades, o futebol espanhol continua sem conseguir erradicar o racismo nos estádios e os incidentes deste tipo são frequentes.

