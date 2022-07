Balbuena se despede de clube russo e retorno ao Corinthians fica cada vez mais próximo Defensor explicou que saída do Dínamo de Moscou foi exclusivamente por questões familiares

Cada vez mais perto do Corinthians, o zagueiro Fabián Balbuena utilizou as suas redes sociais para se despedir do Dínamo de Moscou, clube russo no qual o defensor atuava desde julho do ano passado e tinha contrato até junho de 2025.

TABELA

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro



GALERIA

> Clássico das Multidões neste domingo! Listamos 20 jogadores que já jogaram por Flamengo e Corinthians

O paraguaio explicou que o motivo em que decidiu deixar o time do leste europeu foi exclusivamente familiar.

– Gostaria de contar para vocês que estou deixando o clube (Dínamo) nesta temporada. Eu estive pensando sobre isso por meses e é devido somente e exclusivamente a motivos familiares. Aos torcedores, funcionários do clube, comissão técnica e meus companheiros de equipe, muito obrigado por uma temporada tão incrível que tivemos. Meus melhores desejos para a próxima temporada – escreveu Balbuena.

Como a Rússia está em guerra com a Ucrânia desde fevereiro, sem sinais de cessar-fogo, alguns atletas estrangeiros estão deixando esses países. A Fifa autoriza que atleta que atuam em clubes localizados na zona de conflito suspendam seus contratos e acertem com outros clubes até julho do ano que vem.

Segundo informações obtidas pela reportagem, já na semana passada Balbuena havia pedido para deixar o Dínamo. A postura se deve inicialmente ao temor da família em permanecer no território russo, mas a postura de solicitar a saída teve foi intensificada pela animação do jogador em retornar ao Timão.

A diretoria corintiana se reuniu com os representantes de Balbuena na semana passada, em Buenos Aires, onda a equipe corintiana enfrentou o Boca Juniors-ARG, pelas oitavas de final da Libertadores.

Agora, resta alinhar a parte burocrática da saída do zagueiro do Dínamo de Moscou, se haverá ruptura definitiva de contrato, de forma amigável, ou se, a princípio, será utilizada apenas a ‘cláusula da guerra’, com os russos fixando um valor para compra do atleta ao fim do período.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabian Balbuena (@fbalbuenito)

E MAIS: