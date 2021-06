Balbuena livre no mercado empolga torcedores do Corinthians nas redes sociais

Campeão paulista, em 2017 e 2017, e brasileiro (em 2017) pelo Corinthians, o zagueiro Fabián Balbuena está livre no mercado, após o West Ham, da Inglaterra, anunciar que não prorrogará o vínculo com o jogador.

A informação foi o suficiente para deixar muitos torcedores corintianos empolgados, pedindo a volta do xerife paraguaio, de 29 anos.

Me disseram que tem xerife livre no mercado… quem tá com saudades? pic.twitter.com/jwY8zTtVww — Corinthians – LANCE! (@lance_timao) June 4, 2021

Encher o Twitter do Balbuena pra ele voltar kkk — Kevin Lima (@_kevin_lima_) June 4, 2021

E MAIS:

Com a camisa corinthiana foram, entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2018, 130 jogos disputados e 11 gols marcados, um deles muito especial, na vitória do Timão por 3 a 2 sobre o Palmeiras, em Itaquera, no dia 5 de novembro daquele ano, pela 32ª rodada do Brasileirão, que praticamente deu o título nacional para o Alvinegro.

Balbuena marcou ‘gol do título brasileiro’ corintiano, em 2017 (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

No entanto, a situação só passa de empolgação, já que o Corinthians vive situação financeira delicada e Balbuena ainda pode ter mercado internacional. Foram três anos defendo os irons, mas em alguns momentos defendendo o sub-23 do clube inglês.

Atualmente, as opções da zaga corinthiana são: Gil, João Victor, Bruno Méndez, Raul e Léo Santos. Jemerson tem contrato até o fim deste mês e não deve ser renovado.

Assim como tem torcedor alvoroçado com a liberdade de mercado de Balbuena, há alguns que entendem a dificuldade de retorno do jogador ao Timão neste momento, justamente pelo fraco momento monetário do clube, que possui aproximadamente R$ 1 bilhão em dívidas.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians

>> Baixe o novo app de resultados do L!

Nao tem dinheiro pra nada pq o grupo que comanda a Corinthians ha mais de 10 anos quebrou o clube — Ullysses Correa (@ullyssescorrea) June 4, 2021

Com que dinheiro? — Mount sincero (@Vincius33107069) June 4, 2021

Tempos tristes pra ser pobre https://t.co/231JgAXsyE — Mateuz (@mateuzNPC) June 4, 2021

E MAIS:

Veja também