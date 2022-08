Balbuena evita jogar a toalha do Corinthians na Libertadores: ‘Nada definitivo’

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 1:17 Compartilhe

Mesmo com dois gols de desvantagem, o zagueiro Balbuena acredita na capacidade do Corinthians em reverter a desvantagem contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O Timão foi derrotado por 2 a 0 na Neo Química Arena, na partida de ida.

+ GALERIA – Veja quantos minutos cada jogador do Timão esteve em campo neste ano

– Hoje não foi nada definitivo, tem o outro jogo ainda, sabemos que tem que melhorar muitas coisas. Preparar o jogo de sábado do Brasileiro, e depois pensar no jogo de volta – disse o paraguaio na zona mista após o revés para o Rubro-Negro.

Para o defensor de 30 anos, o gol de Gabigol no segundo tempo não atrapalhou psicologicamente a equipe. Ele reconheceu que o Flamengo soube controlar a vantagem.

– Acho que não. Quando dois times grandes jogam assim e tem uma diferença de dois gols, eles controlam mais o jogo, amenizam a vantagem que tem, ai se faz um jogo diferente. São situações de jogo, agora temos que descansar e preparar para sábado – comentou.

+ TABELA – Timão ou Flamengo? Simule o mata-mata da Libertadores



O jogo de volta contra o Flamengo na Libertadores está marcado para a próxima terça-feira (9), no Maracanã. Antes, o Corinthians viaja para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí pela 21ª rodada do Brasileirão, no sábado (6), às 19h.

Segundo a programação divulgada pela assessoria de imprensa do Timão, os jogadores se reapresentarão no CT Joaquim Grava na tarde de quarta-feira (3).

E MAIS: