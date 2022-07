‘Balbuena e Yuri Alberto representam mais que Vidal e Cebolinha’, dispara narrador Equipes se reforçaram nesta janela de transferências e jogadores já podem estrear

Flamengo e Corinthians tem se reforçado no mercado nos últimos dias. O Rubro-Negro acertou com Arturo Vidal e Everton Cebolinha, enquanto o alvinegro fechou com Balbuena e Yuri Alberto. Durante o ‘Futlive’, do SBT, após a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa América Feminina, o narrador Téo José comparou a contratação dos clubes.

– Eu acho o seguinte: Balbuena e Yuri Alberto representam mais para o Corinthians do que Vidal e Cebolinha para o Flamengo. O Corinthians precisava de um Balbuena e precisava de um Yuri Alberto. O Flamengo, sem o Vidal, tem ótimos volantes. O Cebolinha sobra. O Bruno Henrique machucou. Acho que Balbuena e Yuri Alberto o Corinthians foi cirúrgico – disse.

Tanto a nova dupla do Corinthians, quanto a do Flamengo já pode estrear pelos clubes. Os jogadores deveriam esperar até o dia 18 de julho por conta da janela de transferência da Europa, de onde os atletas vieram. O alvinegro paulista é o terceiro colocado, com 29 pontos. Já o Rubro-Negro está na sétima posição, com 24 pontos.

