Balbuena e Bruno são elogiados, e Gil pode retornar para formar dupla de zaga inédita no Corinthians Técnico elogiou dupla titular contra o Botafogo; Balbuena e Gil ainda não atuaram juntos







A dupla de zaga formada por Balbuena e Bruno Méndez tem agradado Vítor Pereira, técnico do Corinthians. Diante do Botafogo, o Timão venceu e não sofreu gols, o que fez que o setor defensivo fosse novamente elogiado pelo treinador português.

O comandante alvinegro, no entanto, não garantiu que a dupla fosse atuar na terça-feira (3), contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Ele afirmou que é preciso avaliar as condições de cada jogador e a necessidade do time diante do adversário.

Uma outra opção para o setor é utilizar o zagueiro Gil, que formaria uma dupla inédita com Balbuena. Ou então usar o veterano ao lado de Bruno Méndez.

– Quem jogar, independentemente de quem for, se for eu ou outro companheiro, certamente dará o seu melhor pelo time. Isso que é importante, o comprometimento que todo mundo tem. Hoje (contra o Botafogo) foram vários jogadores diferentes do jogo passado, todo mundo está muito ligado tentando ajudar a equipe, e isso mostra a força que tem o grupo, e a responsabilidade de vestir essa camisa – disse Balbuena.

Balbuena afirmou que o treinador não deu indícios de quem poderia atuar na zaga no jogo de ida das quartas de final do torneio continental. Segundo ele, o foco era apenas o jogo contra Botafogo.

– Hoje nosso foco era só esse jogo (contra o Botafogo), ninguém falou nada sobre o jogo de terça-feira (contra o Flamengo). A gente fez um bom jogo, teve compromisso de todos, vontade de conquistar os três pontos – afirmou o beque.

– Agora é focar no jogo de terça-feira, descansar e trabalhar para chegar na melhor forma. Eu não chego aqui para ser titular, sou mais um, estou à disposição para quando o treinador precisar. Vou apoiar seja onde for, isso é Corinthians, todo mundo tem que estar preparado para quando entrar, dar o melhor para conseguir o resultado – completou o jogador.

