Balbuena Day! Retorno do zagueiro ao Corinthians será anunciado nesta segunda-feira O defensor está no Brasil desde a última sexta-feira (15), período em que acertou os últimos ajustes para voltar ao Timão

Essa segunda-feira (18) marcará a oficialização do retorno do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena ao Corinthians.

Na noite do último domingo (17), o Timão, através das suas redes sociais, indicou que o defensor será anunciado pela manhã.

A publicação faz referência a música ‘Regina Lets’Go’, da banda de hardcore nacional CPM 22, que traz em parte da letra a frase: ‘Espere o dia amanhecer, pra ver o que a gente vai fazer’.

O trecho foi utilizado na íntegra pelo Corinthians em sua conta no Twitter.

E a canção faz referência à primeira passagem de Balbuena no Timão, já que em 2016 o zagueiro conheceu os integrantes corintianos do CPM, o vocalista Badauí e o baterista Japinha, e gravou com eles uma versão da música em questão, em um estúdio em São Paulo.

A iniciativa fez parte de uma matéria especial produzida pelo ‘ge’.

Acertado com o Timão há cerca de duas semanas, Balbuena chegou ao Brasil na última sexta-feira (15), vindo do Paraguai, onde passou alguns dias com a família.

O defensor atuará pelo time do Parque São Jorge inicialmente até junho do ano que vem, período em que a Fifa permite que jogadores que estão vinculados a clubes da Rússia e Ucrânia suspendam os seus contratos e acertem com outras equipes ao redor do mundo, por conta da guerra entre os países que ocorre desde fevereiro. Balbuena defendia o Dínamo de Moscou, time russo.

O zagueiro vem de uma temporada que atuou regularmente pelo Dínamo e chegará ao Corinthians em boa condição física.

O jogador defendeu o clube alvinegro entre 2016 e 2018, tendo sido campeão paulista duas vezes (2017 e 2018) e conquistando um Brasileirão (2017).

Balbuena deixou o Timão quando o West Ham, da Inglaterra, pagou a multa rescisória de 4 milhões de euros e levou o paraguaio para a Premier League.

