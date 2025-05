Balão de ar quente pega fogo e deixa um morto e dois feridos no México

Um balão de ar quente causou um incêndio no município de Enrique Estrada, no estado de Zacatecas, México, que deixou uma pessoa morta e duas feridas na manhã de domingo, 11. O caso é investigado pelas autoridades locais.

O acidente ocorreu durante o Primeiro Festival de Balões, realizado pela Feira Enrique Estrada 2025, celebrada anualmente em homenagem a San Isidro Labrador, padroeiro dos agricultores locais.

Autoridades mexicanas confirmaram que uma pessoa morreu devido ao incêndio. Já outras duas sofreram queimaduras de primeiro grau, mas os danos não foram considerados graves.

O secretário-geral de Zacatecas, Rodrigo Reyes, descreveu o ocorrido como um “incidente lamentável”, e afirmou que as autoridades locais responderam imediatamente para auxiliar as pessoas afetadas pelo incêndio.

“Solicitamos ao Ministério Público Estadual que realize as investigações correspondentes para esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades. Instamos todas as autoridades municipais a fortalecer seus mecanismos de verificação para evitar esses tipos de riscos durante suas atividades e festividades”, completou.

De acordo com a Promotoria de Zacatecas, duas pessoas foram presas sob suspeitas de serem as responsáveis pelo evento, mas tentaram fugir do local quando ocorreu o incêndio. O caso agora é investigado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar), lesões e abandono de pessoas.