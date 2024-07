Balão cai em fiação elétrica na Zona Leste de SP, ergue moto, deixa bairros sem luz e afeta CPTM; veja vídeos

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 9:15 Para compartilhar:

Vários bairros da zona leste de São Paulo amanheceram sem energia elétrica nesta segunda-feira, 22, após um balão de grande porte cair na fiação elétrica da Rua Alto Belo, em Aricanduva, durante a madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão queimou parte da rede elétrica e gerou um incêndio, mas não houve vítimas.

Informações preliminares indicam que o incidente ocorrerá por volta das 3h desta segunda, momento em que os bombeiros foram acionados. O fogo só foi completamente apagado por volta das 6h, de acordo com a corporação.

A circulação da Linha 11-Coral foi afetada entre as 4h10 e 4h20. “Os trens circularam em via singela e maior tempo de parada nas plataformas, devido uma queda de balão na rede aérea na região da estação Corinthians-Itaquera”, informou a CPTM.

No X, antigo Twitter, moradores da região reclamam da falta de energia elétrica e afirmam que balão teria sobrevoado desde a região de São Miguel Paulista, passando por Itaquera, onde fica o estádio Neo Química Arena, do Corinthians, e chegando ao bairro do Aricanduva, onde caiu.

⚠️ Nesta madrugada de segunda-feira, um balão passou bem perto do telhado da Neo Química Arena, deixando diversas pessoas da região de Itaquera sem luz. pic.twitter.com/pgWMJYj0v6 — Sobre Corinthians (@sobrerinthians) July 22, 2024

Simplesmente 3h da manhã escuto várias explosões. Acaba a Luz, e dou de cara com esse balão gigante passando na minha frente, com algum fio preso nele e dando curto em todos os postes por onde ele passava! #Itaquera #ZL pic.twitter.com/ryjB8x8mWL — Um Vitex que apoia Rhaenyra Targaryen (@1Vitex) July 22, 2024

Procurada pela reportagem, a Enel confirmou que o incidente causou a interrupção do fornecimento de energia em algumas localidades da zona leste da capital. A empresa disse que “técnicos da companhia trabalham nos reparos e cerca de 95% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que “até o momento, não há registro do caso junto à Polícia Civil” e por isso o caso ainda não está sendo investigado. Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime ambiental previsto no artigo 42 da Lei número 9.605/98. A pena é de prisão de um a três anos ou multa.

Moto fica presa em fiação elétrica

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma motocicleta presa nos fios de energia elétrica, na Rua Jaguaruna, após passagem do balão. Outro carro, que estava estacionado, capotou.