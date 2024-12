Balanço final de desastre na Coreia do Sul é de 179 mortos

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – O balanço definitivo da explosão de um avião da Jeju Air no Aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, é de 179 mortos e dois sobreviventes.

Os números finais foram divulgados pelas equipes de socorristas, citadas pela agência sul-coreana Yonhap e que retiraram dos destroços os últimos corpos das vítimas.

Operado pela principal companhia aérea de baixo custo da Coreia do Sul, o Boeing 737 era proveniente de Bangkok, na Tailândia, e viajava com 175 passageiros e seis tripulantes, totalizando 181 pessoas a bordo.

“Faremos todo o possível para responder a esse incidente.

Inclinamos a cabeça pedindo desculpas a todos aqueles que foram afetados”, diz um comunicado da Jeju Air.

Um vídeo do acidente mostra a aeronave percorrendo a pista em alta velocidade, com a barriga arrastando no solo, os trens de pouso desativados e fumaça saindo da turbina direita, até bater contra o muro. O Boeing ficou praticamente todo destruído, e muitos passageiros foram lançados para fora após o impacto contra a barreira.

“Acredita-se que o incidente tenha sido provocado por uma colisão com pássaros combinada com condições meteorológicas desfavoráveis, mas a causa exata será anunciada após uma investigação”, afirmou Lee Jeong-hyun, chefe dos bombeiros, em coletiva de imprensa neste domingo (29).

A torre de controle do aeroporto alertou sobre uma colisão com um bando de pássaros às 8h57 (horário local), apenas seis minutos antes da tragédia, de acordo com o Ministério dos Transportes. Às 8h58, o piloto declarou mayday.

Segundo dados da Korea Airports Corporation (KAC), que opera o Aeroporto de Muan, o local registrou pelo menos 10 incidentes causados por impactos com pássaros entre 2019 e agosto de 2024.

Em seu Angelus dominical no Vaticano, o papa Francisco comentou a tragédia e se solidarizou com “as muitas famílias na Coreia do Sul que estão em luto”. “Uno-me às orações pelos sobreviventes e pelos mortos”, afirmou. (ANSA).