AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 20:58 Para compartilhar:

Pelo menos 56 pessoas morreram em dois distritos do oeste do Nepal devido a um terremoto de magnitude 5,6 ocorrido nesta sexta-feira (3) à noite, informaram as autoridades locais.

“Ao menos 30 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas em Rukum West”, disse o chefe da polícia do distrito, Namraj Bhattarai, à AFP. Anteriormente, outro funcionário local estimou em pelo menos 26 as vítimas no distrito vizinho de Jajarkot.

pm/slb/cwl/dbh/atm/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias