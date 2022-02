Balanço de ciclone em Madagascar sobe para 30 mortos

As autoridades aumentaram nesta quarta-feira para 30 o número de mortos na passagem do ciclone Batsirai por Madagascar e alertaram que o balanço pode ser ainda mais grave, porque as equipes de emergências continuam encontrando corpos entre os escombros provocados pela tempestade.

O Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes, que compila os dados enviados pelas regiões afetadas, especialmente na zona leste da ilha, anunciou que o número de vítimas fatais subiu de 21 para 30.

O organismo informou ainda que mais de 94.000 pessoas foram afetadas e quase 60.000 deslocadas no país do Oceano Índico, onde várias ONGs e agências da ONU começam a mobilizar recursos e equipes.

O ciclone tropical atingiu Madagascar na madrugada de sábado para domingo, por uma faixa costeira de 150 km pouco habitada e agrícola, antes de seguir para o centro da ilha, destruindo arrozais e provocando o temor de uma crise humanitária.

“Os arrozais foram afetados, as colheitas de arroz perdidas. É a principal cultura do povo malgaxe e sua segurança alimentar será gravemente afetada nos próximos três a seis meses se não agirmos rapidamente”, disse Pasqualina DiSirio, diretora do Programa Mundial de Alimentos (PAM) no país, um dos mais pobres do planeta.

