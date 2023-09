Balanço de atentado suicida na Somália sobe para 21 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2023 - 13:27 Compartilhe

O balanço do atentado suicida com um caminhão carregado de explosivos no centro da Somália no sábado (23) aumentou para 21 mortos, depois que novos corpos foram descobertos nos escombros de edifícios destruídos pela deflagração, disse a polícia neste domingo (24).

O atentado a um posto de controle na localidade de Beledweyne causou danos consideráveis nos edifícios ao redor, alguns dos quais desabaram.

Dezenas de pessoas ficaram presas sob blocos de tijolos e concreto.

“O balanço da explosão de ontem (sábado) passou de 13 para 21 mortos, após a descoberta de novos corpos sob os escombros de edifícios”, disse Ahmed Yare Adan, um policial local, à AFP por telefone.

Além disso, pelo menos 45 pessoas ficaram feridas no ataque, cuja autoria não foi reivindicada e que teve como alvo uma movimentada área comercial e prédios residenciais.

“As pessoas continuam procurando familiares desaparecidos. Não sabem se estão vivos, ou mortos”, frisou Ahmed Yare Adan.

De acordo com o subcomandante da delegacia de polícia de Beledweyne, Sayid Ali, as operações de busca e remoção ainda estão em andamento no local da explosão.

O presidente somali, Hasan Sheikh Mohamud, expressou suas condolências e reiterou seu compromisso de “eliminar” os islamistas radicais do Al-Shabab, que travam uma insurreição no país.

Este ataque ocorre no momento, em que o governo somali admite ter sofrido “vários reveses importantes” em sua ofensiva contra os radicais islâmicos do Al-Shabab.

Esta semana, o governo pediu à ONU um adiamento de três meses da retirada dos 3.000 soldados da Missão da União Africana de Transição na Somália (Atmis, na sigla em inglês), prevista para o final de setembro.

nur-amu/gw/cco-blb/mab/mb/tt/yr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias