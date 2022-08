Ansa 05/08/2022 - 10:03 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 5 AGO (ANSA) – A Secretaria para Economia do Vaticano divulgou nesta sexta-feira (5) que as contas da Santa Sé em 2021 tiveram um déficit de 3 milhões de euros em 2021. Apesar do número negativo, o valor mostra uma recuperação grande dos dados de 2020, quando o prejuízo foi de 63 milhões de euros. (ANSA).