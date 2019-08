Balança tem superávit na segunda semana de agosto de US$ 1,319 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,319 bilhão na segunda semana de agosto. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,585 bilhões e importações de US$ 3,266 bilhões.

Em agosto até o dia 9, o superávit acumulado é de US$ 633,237 milhões. Já no total do ano, o superávit é de US$ 29,108 bilhões.

No mês de agosto até o dia 9, houve queda de 6,8% na média diária das exportações na comparação com agosto do último ano, passando de US$ 937,073 milhões para US$ 873,39 milhões. No período, houve aumento nas vendas em Produtos Semimanufaturados (32,39%) e recuo nos envios para o exterior em Produtos Manufaturados (-17,32%) e Produtos Básicos (-4,44%).

Já as importações registraram queda de 4,1% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 816,437 milhões para US$ 782,927 milhões. As maiores altas no período foram de Equipamentos Mecânicos (138,42%), Bebidas e Álcool (28,78%) e Instrumentos de Ótica/Precisão/Médico (18,23%). Enquanto isso, as maiores quedas foram: Algodão (-45,11%), Veículos.Automóveis e Partes (-35,39%) e Cobre e suas Obras (-35,1%).