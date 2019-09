Balança tem superávit de US$ 968,421 milhões na terceira semana de setembro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 968,421 milhões na terceira semana de setembro. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,422 bilhões e importações de US$ 3,454 bilhões.

Em setembro, o superávit acumulado é de US$ 1,996 bilhão. Já no total do ano, o superávit é de US$ 33,54 bilhões.

No mês, houve queda de 6,93% na média diária das exportações na comparação com setembro do último ano, passando de US$ 1,01 bilhão para US$ 939,827 milhões. No período, houve aumento nas vendas em Produtos Manufaturados (12,69%) e recuo nos envios para o exterior em Produtos Semimanufaturados (-28,61%) e Produtos Básicos (-11,6%).

Já as importações registraram alta de 8,59% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 742,943 milhões para US$ 806,748 milhões. As maiores altas no período foram de Bebidas e álcool (60,66%), Extratos tanantes/corantes (7,37%) e equipamentos mecânicos (4,92%). Enquanto isso, as maiores quedas foram: Aeronaves e peças (-56,08%), Algodão (-30,97%) e veículos, automóveis e partes (-22,14%).