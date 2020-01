Balança tem superávit de US$ 14 milhões na segunda semana de janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 14 milhões na segunda semana de janeiro (dias 6 a 12). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 13, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,458 bilhões e importações de US$ 3,444 bilhões.

Na primeira semana de janeiro (dias 1 e 5), houve superávit de US$ 1,764 bilhão, com vendas de US$ 2,893 bilhões e compras de US$ 1,129 bilhão.

Com isso, o superávit acumulado em janeiro é de US$ 1,778 bilhão, com embarques de US$ 6,351 bilhões e importações de US$ 4,573 bilhões.