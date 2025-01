Balança tem em 2024 superávit de US$ 74,6 bi, o 2º maior valor da série histórica

Brasília, 6 – A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,8 bilhões em dezembro, o que levou o saldo do País a fechar 2024 em US$ 74,6 bilhões, 24,6% menor que o acumulado em 2023, quando o resultado havia sido recorde. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor do ano passado foi alcançado com exportações de US$ 337 bilhões – baixa de 0,8% ante 2023 – e importações de US$ 262,5 bilhões – avanço de 9% ante o ano anterior.

O saldo do ano passado é o segundo maior da série histórica iniciada em 1989, conforme os dados divulgados nesta segunda-feira, 6.

Em dezembro, as exportações somaram US$ 24,9 bilhões e as importações alcançaram US$ 20,1 bilhões.

Corrente de comércio

Em 2024, a corrente de comércio fechou em US$ 599,5 bilhões, segunda maior da série histórica, crescendo 3,3% em relação ao ano anterior.

Resultados do ano e de dezembro superam mediana nas expectativas do mercado financeiro

O resultado para o ano ficou acima da mediana das expectativas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast, que indicava US$ 73,550 bilhões, com intervalo de US$ 71,7 bilhões a US$ 87,2 bilhões.

Para dezembro, a mediana apontava saldo US$ 3,4 bilhões em dezembro, com projeções que variavam de US$ 1,8 bilhão a US$ 6,5 bilhões.

Detalhamento das exportações e das importações em 2024

No acumulado do ano em relação às exportações, comparando-se com igual período de 2023, houve queda de US$ 9 bilhões (-11,0%) em Agropecuária; crescimento de US$ 1,93 bilhões (2,4%) em Indústria Extrativa; e alta de US$ 4,81 bilhões (2,7%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já nas importações, foi registrado avanço de US$ 1,15 bilhão (25,6%) em Agropecuária; aumento de US$ 0,16 bilhão (1,0%) em Indústria Extrativa; e crescimento de US$ 20,4 bilhões (9,3%) em produtos da Indústria de Transformação.

Detalhamento das exportações e das importações em dezembro

Em relação a dezembro, as exportações registraram baixa de 13,5% se comparado a igual período de 2023, com queda de US$ 1,21 bilhão (-23,2%) em Agropecuária; recuo de US$ 2,67 bilhões (-34,8%) em Indústria Extrativa e estabilidade em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações cresceram 3,3%, devido a um avanço de US$ 0,09 bilhão (25,1%) em Agropecuária; queda de US$ 0,09 bilhão (-10,5%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 0,59 bilhão (3,3%) em produtos da Indústria de Transformação.