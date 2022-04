Balança: Superávit acumulado em abril é de US$ 3,557 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,557 bilhões em abril até o momento. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,946 bilhões e importações de US$ 5,389 bilhões. No ano, o saldo é positivo em US$ 15,356 bilhões.

Tradicionalmente, o indicador é divulgado às 15h, mas devido à greve dos analistas do comércio exterior, foi adiado para depois das 18h.

Na primeira semana do mês, o superávit foi de US$ 2,022 bilhões, alcançado a partir de um volume de exportações de US$ 2,715 bilhões e de importações de US$ 692 milhões. Já na segunda, o superávit foi de US$ 1,534 bilhão, com um volume de exportações de US$ 6,231 bilhões e de importações de US$ 4,696 bilhões.

A média diária das exportações registrou nas duas primeiras semanas de abril aumento de 14,4%, com queda de 4,40% em agropecuária, crescimento de 34,18% em Indústria da transformação e de 2,64% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações subiram 11,6%, com alta de 25,63% em agropecuária, queda de 37,39% em indústria extrativa e crescimento de 15,96% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.

