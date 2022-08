‘Balança fechada’ diz Ísis Valverde sobre relacionamentos

Da Redação 05/08/2022 - 19:20 Compartilhe

Isis Valverde resolveu abrir uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores nesta quinta-feira (05) e o tema relacionamento surgiu. “Quer namorar comigo?”, pediu alguém que entrou na brincadeira.

“Olha, para este ano, a gente já está com a balança fechada. A gente tá com uma cota no teto, então, neste ano a gente não tá aceitando pedido. Mas ano que vem a gente pode começar a pensar”, brincou.

Outra pessoa perguntou se a atriz estava solteira. “A gente nunca sabe. Depende do momento, depende do dia, da hora, da pessoa, do rolê”, refletiu.

No início do mês, a artista anunciou a saída da Rede Globo. Atualmente, Isis está passando uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos.