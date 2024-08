Balança do agronegócio em SP tem superávit de US$ 13,55 bi de janeiro a julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 11:15 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – A balança comercial do agronegócio paulista registrou superávit de US$ 13,55 bilhões de janeiro a julho deste ano, alta de 10% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O resultado deve-se a um aumento de 9,6% nas exportações, que atingiram US$ 16,83 bilhões, e de um crescimento de 9,3% nas importações, para US$ 3,28 bilhões.

As exportações do agronegócio representaram 42,8% do total exportado pelo Estado de São Paulo no período, enquanto as importações do setor responderam por 7,6% do total das importações paulistas. Outros setores da economia paulista registraram um déficit de US$ 17,20 bilhões.

“Mais uma vez o bom desempenho da agricultura paulista refletiu nos bons resultados da balança comercial do Estado e contribuiu para um superávit ainda maior”, disse em nota o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai.

O complexo açucareiro teve uma participação de US$ 6,51 bilhões na balança do setor, maior contribuição no que diz respeito a exportação dos produtos do agronegócio, com o açúcar representando 92,2% do total e o álcool etílico (etanol) 7,8%. Em seguida, aparecem os produtos florestais, com US$ 1,83 bilhão – celulose (54,0%) e papel (38,4%).

As carnes ocuparam uma fatia de US$ 1,81 bilhão, com destaque para a carne bovina, que representou 83,4% do total. O complexo da soja gerou US$ 1,77 bilhão, sendo a soja em grão o principal item, com 81,4% de participação. Por fim, dos sucos registraram US$ 1,36 bilhão, dos quais 97,6% referem-se a suco de laranja.

Esses cinco grupos de produtos representaram 79% das exportações do agronegócio paulista. O café, tradicional no Estado, ocupou a sexta posição, com vendas de US$ 737,40 milhões – 73,3% foram café verde. Comparado ao mesmo período de 2023, os grupos que apresentaram maior crescimento em valor exportado foram complexo sucroalcooleiro (+31,8%), café (+31%), sucos (+20%), produtos florestais (+15%) e carnes (+4,3%). Por outro lado, o complexo soja registrou uma queda de 36,7% no valor exportado.

Considerado todo o agronegócio brasileiro, São Paulo representou 17,2% das exportações do setor, um aumento de 1,4 ponto porcentual em relação ao mesmo período de 2023. O Estado fica apenas atrás de Mato Grosso (18,5%).