Balança do agronegócio de SP tem superávit de US$ 16,62 bi de janeiro a setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 17:54 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – O agronegócio do Estado de São Paulo demonstrou um desempenho sólido nos primeiros nove meses deste ano, registrando um superávit de US$ 16,62 bilhões. Isso representa um aumento de 7,5% em comparação com igual período do ano passado.

As exportações atingiram US$ 20,46 bilhões, com um aumento de 5,8%, enquanto as importações diminuíram em 0,8%, totalizando US$ 3,84 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

A China se destacou como o principal destino das exportações, com US$ 5,34 bilhões, representando 26,1% das negociações do tipo no agronegócio paulista. Os cinco principais grupos de produtos exportados foram o complexo sucroalcooleiro, complexo soja, setor de carnes, produtos florestais e sucos, que, juntos, compuseram 79,5% das vendas externas do setor.

A participação do agronegócio nas exportações totais do Estado alcançou 39,7%, enquanto a participação nas importações foi de 7,1%. Com esses resultados, as exportações e o superávit do agronegócio de São Paulo estão a caminho de superar os valores recordes de 2022, que foram de US$ 25,98 bilhões e US$ 20,89 bilhões, respectivamente.

Já o setor sucroalcooleiro consolidou sua posição como o líder das exportações, representando 35,3% do total. Um crescimento de 24,7% em valores e 5,4% em volume de vendas externas durante o período de janeiro a setembro deste ano. O desempenho positivo se deve ao aumento das exportações de açúcar em 28,2% em valores e 4,5% em volume, juntamente com uma valorização de 22,5% no preço médio da commodity no período.

As exportações de álcool (etanol) também apresentaram crescimento, com um aumento de 16,1% em volume e 5,7% em valores. O complexo sucroalcooleiro registrou exportações totais de US$ 7,23 bilhões, sendo que o açúcar representou 86,9% desse valor, enquanto o etanol contribuiu com os restantes 13,1%.

Entre os principais compradores desse setor estão a China (11,3%), Nigéria (7,0%), Marrocos (6,1%), Índia (5,6%), Arábia Saudita (5,5%), União Europeia (5,1%), Bangladesh (5,0%), Coreia do Sul (4,7%), Argélia (4,4%) e Estados Unidos (4,3%). Esse desempenho sólido do setor sucroalcooleiro contribuiu significativamente para o superávit total do agronegócio paulista, que atingiu a marca de US$ 16,62 bilhões no mesmo período.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias