Balança comercial tem superávit de US$ 1,038 bilhão em dezembro até dia 8

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,038 bilhão em dezembro até o dia 8, informou nesta segunda-feira, 11, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No período, foram contabilizados seis dias úteis (1º de dezembro e de 4 a 8 de dezembro). Em novembro, o superávit comercial havia sido de US$ 3,546 bilhões.

No acumulado de dezembro, as exportações somaram US$ 4,779 bilhões (alta de 9,9% ante dezembro de 2016), enquanto as importações atingiram US$ 3,741 bilhões (avanço de 19,0%).

No dia 1º de dezembro (único dia útil da primeira semana de dezembro, que foi até o dia 3), o superávit foi de US$ 92 milhões. Já na segunda semana do mês (dias úteis de 4 a 8 de dezembro), houve superávit de US$ 946 milhões.

No acumulado de 2017 até agora, o superávit comercial soma US$ 63,041 bilhões. A previsão oficial do governo para o superávit comercial no ano é de US$ 65 bilhões a US$ 70 bilhões.