Balança comercial tem déficit de US$ 561 mi na 4ª semana de janeiro

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 561 milhões na quarta semana de janeiro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 27, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 2,566 bilhões e importações de US$ 3,127 bilhões.

Em janeiro, o superávit acumulado é de US$ 356 milhões. No mês, houve queda de 18,4%, na média diária das exportações na comparação com janeiro do último ano, passando de US$ 822,045 milhões para US$ 670,4 milhões. No período, houve queda nas vendas de produtos manufaturados (-26,5%), semimanufaturados (-20,3%) e básicos (-10,8%).

Já as importações registraram queda de 12,8% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 744,901 milhões para US$ 649,5 milhões.

As maiores quedas no período foram nas compras de aeronaves e peças (-41,1%), adubos e fertilizantes (-31,3%), combustíveis e lubrificantes (-12,7%), veículos automóveis e partes (-11,9%), químicos orgânicos e inorgânicos (-7,4%).