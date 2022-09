Balança comercial dos EUA tem déficit de US$ 70,65 bilhões em julho

Estadão Conteúdo 07/09/2022 - 9:55 Compartilhe

A balança comercial dos Estados Unidos exibiu déficit de US$ 70,65 bilhões em julho, menor que o déficit de US$ 80,88 bilhões de junho (dado revisado nesta quarta-feira, de US$ 79,61 bilhões antes informado). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam US$ 70,2 bilhões na leitura mais recente, publicada neste dia 7 de setembro pelo Departamento do Comércio.







As exportações tiveram crescimento mensal de 0,2%, a US$ 259,3 bilhões em julho.

Já as importações recuaram 2,9%, a US$ 329,9 bilhões.