Balança comercial da China tem superávit de US$ 78,8 bilhões em maio

O superávit comercial da China ficou em US$ 78,8 bilhões em maio, acima dos US$ 59,5 bilhões previstos pela pesquisa do Wall Street Journal. O país havia registrado um superávit comercial de US$ 51,1 bilhões em abril.

As exportações da China se recuperaram fortemente em maio, quando a segunda maior economia do mundo emergiu gradualmente dos bloqueios impostos por conta da covid-19, as fábricas retomaram a produção e a crise da cadeia de suprimentos diminuiu.





As exportações subiram 16,9% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (9) pela Administração Geral das Alfândegas. Isso superou o crescimento de 8,0% esperado pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal e marcou um salto acentuado em relação à expansão de 3,9% em abril – a menor em quase dois anos.

As importações aumentaram 4,1% no mês passado, após permanecerem estáveis em abril. Os economistas consultados esperavam um crescimento das importações de 2,5% para maio. Fonte: Dow Jones Newswires.