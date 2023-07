Balança comercial da China tem superávit de US$ 70,62 bilhões em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 7:07 Compartilhe

A balança comercial da China teve um desempenho pior do que o esperado pelos analistas em junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 13, pela Administração Geral de Alfândegas do país. O superávit comercial chinês foi de US$ 70,62 bilhões em junho, superior aos US$ 65,81 bilhões registrados em maio, mas inferior aos US$ 74,0 bilhões esperados.

As exportações caíram 12,8%, na comparação anual, ante recuo de 7,5% registrado em maio. O resultado foi pior do que a queda de 9,2% projetada por economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

As importações caíram 6,8%, na mesma base de comparação, após recuo de 4,5% em maio. A retração foi mais significativa do que esperavam os economistas, que projetavam uma queda de 4,0%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias