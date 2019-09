Balança comercial da Alemanha tem superávit de 20,2 bilhões de euros em julho

A Alemanha registrou superávit comercial de 20,2 bilhões de euros em julho, segundo dados sazonalmente ajustados publicados hoje pela agência de estatísticas alemã Destatis. Em relação a junho, quando o superávit foi de 16,8 bilhões de euros, o resultado cresceu 20,2%.

As exportações alemãs avançaram 0,7% em julho ante junho e 3,8% em relação a julho de 2018, para 115,2 bilhões de euros. Já as importações do país recuaram 1,5% ante o mês anterior e 0,9% na comparação anual, para 93,7 bilhões de euros. Após ajustes sazonais, a diferença totalizou 20,2 bilhões de euros.

De acordo com a Destatis, o maior volume das exportações (64,2 bi) e das importações (52,8 bi) da Alemanha foi comercializado com outros países-membros da União Europeia.