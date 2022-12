Balança comercial brasileira tem superávit de US$6,675 bi em novembro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 15:44 Compartilhe

Por Bernardo Caram

(Reuters) – A balança comercial brasileira registrou superávit de 6,675 bilhões de dólares em novembro, informou o Ministério da Economia nesta quinta-feira, contra um déficit de 1,110 bilhão de dólares no mesmo período do ano passado.Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 5,024 bilhões de dólares para o período.

O número do mês passado é resultado de 28,164 bilhões de dólares em exportações –30,5% acima do observado em novembro de 2021– e 21,489 bilhões de dólares em importações –queda de 5,5%.

A dinâmica das exportações no mês foi explicada por uma alta de 8,0% nos preços dos produtos, na comparação com novembro de 2021, enquanto o volume vendido subiu 27,2%.

No recorte por atividade econômica, houve avanço nas exportações de agropecuária (+60,8%), da indústria extrativa (+34,4%) e da indústria de transformação (+21,5%).

No acumulado de janeiro a outubro, o comércio exterior brasileiro registrou um saldo positivo de 58,0 bilhões de dólares, patamar 0,7% menor do que o observado no mesmo período de 2021.

O resultado do ano é fruto de 308,8 bilhões de dólares em exportações (+19,9%) e 250,8 bilhões de dólares em importações (+25,5%).

Em outubro, o Ministério da Economia revisou a projeção para o resultado da balança comercial brasileira no encerramento de 2022, de 81,5 bilhões de dólares para 55,4 bilhões de dólares, diante de um recuo na expectativa para exportações e uma alta na estimativa das importações.

