Balança comercial bate vários recordes e ultrapassa os US$ 80 bi no acumulado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 16:47 Para compartilhar:

Brasília, 1 – A balança comercial segue registrando resultados recordes neste ano. De acordo com o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, em outubro, o Brasil alcançou os maiores valores de exportação e de superávit comercial para esse mês na série histórica – US$ 29,5 bilhões e US$ 8,959 bilhões, respectivamente.

A balança também apresentou recorde de exportação no acumulado dos dez primeiros meses do ano, com US$ 282,5 bilhões.

Os números levam ao maior saldo comercial da série histórica, que já acumula US$ 80,2 bilhões nesse ano, ultrapassando inclusive o valor de anos fechados.

“Ultrapassamos US$ 80 bilhões em saldo comercial. O Brasil nunca teve saldo comercial dessa monta”, destacou Brandão em coletiva de imprensa sobre os dados de outubro.

Sobre a performance do mês, o técnico ressaltou o crescimento no volume das exportações, com alta de 13,7%.

Segundo Brandão, a queda de 0,7% registrada na média diária das vendas em outubro se deu em razão da quantidade maior de dias úteis no mês em relação ao mesmo período do ano passado.

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC ainda pontuou o peso exercido pelo minério de ferro nas exportações de outubro, cujo valor cresceu 36%, puxado pelo aumento de volume (14,6%), mas principalmente de preço, que avançou 18,6%.

O dado ajudou também nas vendas para a China, grande comprador de minério de ferro brasileiro. No geral, as vendas para o país asiático cresceram 22,4% no mês.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias