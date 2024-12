Bala perdida mata médica da Marinha dentro de hospital no Rio

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 10/12/2024 - 18:33 Para compartilhar:

Uma médica da Marinha do Brasil morreu nesta terça-feira, 18, após ser atingida na cabeça por uma bala perdida dentro de um hospital naval na zona norte do Rio de Janeiro durante uma operação policial em uma favela próxima, informou a Marinha.

A médica, que tinha a patente de capitão de mar e guerra, participava de um evento no auditório do Hospital Naval Marcílio Dias quando foi atingida. Ela foi socorrida de imediato e chegou a ser operada, mas não resistiu.

“A Marinha do Brasil (MB) informa que, durante uma Operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Complexo do Lins, nesta terça-feira, um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB”, disse a Marina em nota.

“A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza”, acrescentou.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que policiais foram atacados durante uma operação contra o crime organizado no Complexo do Lins.

“Na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos. Posteriormente o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local”, informou a PM.

A Polícia Civil se colocou à disposição das Forças Armadas para ajudar nas investigações.

Ao longo deste ano o Instituto Fogo Cruzado mapeou 104 vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 22 mortes.

(Por Rodrigo Viga Gaier)